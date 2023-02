Schroothandelaar krijgt geen extra straf voor witwassen van drugsgeld na invoer van 679 kilo cocaïne

De douane ontdekte op 21 februari 2020 liefst 625 pakketten met in totaal 679 kilogram cocaïne in een container in de Antwerpse haven. De drugs zaten verstopt tussen een lading mangaanerts. Die bleek te zijn bestemd voor Marino S., een handelaar in oud ijzer. Voor die drugstrafiek kreeg de vijftiger in april 2021 5 jaar effectief. Een jaar later werd in beroep beslist om van die 5 jaar 1 met uitstel op te leggen.