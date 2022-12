Schepen geeft stand van zaken over openbare werken in De Haan: “Tegen de paasvakantie zit de Vosseslag in het nieuw”

De HaanEr zijn momenteel heel wat wegenwerken in De Haan en Wenduine aan de gang. Dat zorgt voor enige hinder, maar het is ook een inhaalbeweging om het openbaar domein aan te pakken. Schepen Marleen De Soete geeft een stand van zaken over de lopende projecten en blikt al even vooruit.

In deze legislatuur zijn al heel wat wegenwerken opgestart in De Haan. Schepen Marleen De Soete wilde graag een inhaalbeweging inzetten om bepaalde straten aan te pakken. “Er is gekozen om projectmatig aan de slag te gaan. Zo is er jaarlijks een budget van 200.000 euro om voetpaden aan te pakken en 60.000 euro om slemwerken uit te voeren. Op die manier kunnen we op korte termijn heel wat wegen van een nieuwe toplaag voorzien. Vroeger werd nooit voor deze optie gekozen, maar het is een voordelige manier om heel wat straten te kunnen aanpakken, en het is een alternatief voor het duurdere asfalt. Bij grote werken in invalswegen is deze techniek uiteraard niet geschikt, maar voor de kleinere wegen met weinig verkeer zoals in de Concessie is dit een goede methode gebleken”, zegt De Soete.

Vosseslag

De voorbije periode werden enkele grote invalswegen aangepakt. Het Vlaams gewest staat in voor de werken in de Ringlaan, daarnaast werd ook de Vosseslag onder handen genomen. “Deze werken zitten in de eindfase. De Vosseslag en de aanpalende straten zullen dan volledig vernieuwd zijn. Er is ook een extra project bijgekomen waarbij de strandtoegang vernieuwd wordt. Die werken zullen allemaal klaar zijn tegen de paasvakantie. De Vosseslag zal tegen dan in het nieuw steken.” Tegen de paasvakantie zal verder ook de Grotestraat deel Warvinge tot aan de Stationsstraat klaar zijn.

In de komende jaren staan er nog werken op de planning aan de landelijke wegen. “Die zien momenteel hard af door de omleiding aan de Grotestraat. We proberen de putten te vullen met de dienst Werken in eigen beheer, maar dat is niet voldoende. Er is nu al een plan opgemaakt en het bestek gaat binnenkort ook naar de gemeenteraad. Er is hier ook niet stilgezeten. Begin 2023 starten verder nog de werken voor de heraanleg van de Violierenlaan in de Vosseslag. “Die straat lag er wat verlaten bij. Er is al een plan opgesteld en de openbare aanbesteding wordt nu opgemaakt.”

Volledig scherm Marleen De Soete in Harendijk © Benny Proot

Oog op de toekomst

Er worden nu ook al voorbereidingen getroffen voor werken in de komende jaren. “85 procent van de riolering in de gemeente is al gescheiden. Een laatste afkoppelingsproject is gepland in Harendijke. Dit is een project voor de volgende legislatuur, maar we zijn nu al bezig met het aanvragen van de nodige subsidies. We zullen een studiebureau aanstellen om de plannen te beginnen opmaken. Het gaat om de aanleg van een gescheiden riolering en de heraanleg van de bovenbouw", aldus De Soete.

In de volgende legislatuur zal ook de Nieuwe Steenweg met een rotonde aan de Lindenlaan aangepakt worden, zegt De Soete. “Er is een projectnota opgesteld om subsidies te kunnen ontvangen van de provincie voor de inrichting van het fietspad. Dit werd opgemaakt door een studiebureau. De definitieve nota zal in januari ter goedkeuring voorgelegd worden aan een stuurgroep.”

