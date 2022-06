Retro Sur mer komt terug in volle glorie. “Er kan terug volop gedanst worden”

“Het festival is gratis toegankelijk en er werd geen maximumcapaciteit opgelegd waardoor iedereen zal kunnen genieten van dit fantastische festival”, zegt schepen Marleen De Soete. Organisator Ben Mouling kijkt er vooral naar uit dat er veel volop zal kunnen gedanst worden, want dat is de oorsprong van het feest. “We zijn gestart vanuit Radio Modern, een bal populair. We willen mensen opnieuw samen doen dansen. Van Retro sur mer hebben we vijf jaar geleden een overkoepelend retrofestival gemaakt”, blikt Mouling terug. Heel wat verschillende genres komen aan bod van soul, jive, rockabilly tot popcorn. “Op zaterdagnamiddag maken we van het voetbalpleintje een dansplein met dj’s die popcornmuziek spelen. Dit genre was vroeger heel populair in Oostende.”