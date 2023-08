Daar zijn de 1.000.000 dahlia's voor het corso in Blankenber­ge

Blankenberge maakt zich op voor het bloemencorso dat zondag vanaf 14.30 uur door de straten van het centrum trekt. Donderdagnacht werden er meer dan 1 miljoen dahlia’s geleverd in Blankenberge. Enkele uren ervoor stonden ze nog op de velden in het Nederlandse Zundert en nu zijn ze in de loodsen bij de wagenbouwers.