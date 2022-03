RECONSTRUCTIE. Powerboatracer Nico H. (60) nam na veroordeling voor 1,5 ton coke op vissersboot de vlucht, tot hij deze week werd opgepakt in Spanje

Oostende Matisse Monteyne kondigt nieuwe sneaker­shop aan: ”Het zal een winkel zijn voor echte sneaker­heads, maar ook voor iedereen die gewoon even wil binnen­sprin­gen voor een leuke babbel”

Matisse Monteyne is leerkracht in het Ensorinstituut in Oostende, maar daarnaast is hij ook een grote sneakerhead. Hij is dol op deze sportschoenen en heeft er een grote passie voor. Met deze passie wou hij iets doen en zo opent hij tijdens de paasvakantie, van 2 april tot en met 18 april, een pop-upwinkel in Oostende bij het gebouw van Felix aan de Madridstraat waar alle sneakerheads zoals Matisse welkom zijn.

7 maart