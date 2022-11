Proces ingeleid tegen (ex-)schepenen van De Haan die terechtstaan na vermeende hacking van computer bestuurssecretaris

De saga binnen de gemeentepolitiek van De Haan bereikte enkele jaren geleden een hoogtepunt. Schepenen Marleen De Soete, Marleen Schillewaert en Kurt Beirens verdachten toenmalig bestuurssecretaris Valérie Van den Broecke er in 2017 van een interne mail over de concessie van de tennisclub te hebben doorgespeeld aan haar man. Hij was betrokken bij de uitbating van een andere club, waardoor er volgens hen sprake was van belangenvermenging.

Turbulente gemeenteraad

Schepen Beirens, die in 2019 ontslag nam, zou volgens het Brugse parket een hacker hebben ingeschakeld om de bewuste mail in handen te krijgen. Steven T. werkte destijds als ICT-verantwoordelijke voor de gemeente en zou hebben ingebroken in de mailbox van Van den Broecke. Maanden later kreeg die laatste argwaan tijdens een turbulente gemeenteraad. Eén van de schepenen versprak zich over de mail toen om het ontslag van Van den Broecke werd gevraagd. De bestuurssecretaris werd effectief ontslagen, maar diende ook klacht in bij de politie.

Het parket vroeg met succes aan de raadkamer om Beirens en Steven T. naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor hacking en heling. De Soete en Schillewaert werden enkel vervolgd voor de heling van de mail in kwestie. Hun proces werd woensdagmorgen ingeleid. Op vraag van de verdediging bepaalde de rechtbank conclusietermijnen, waarbinnen de partijen hun standpunt op papier kunnen zetten. De zaak wordt op 24 mei gepleit. “De feiten worden nog steeds ten stelligste ontkend”, zegt Pieterjan Dens, advocaat van Kurt Beirens en Marleen Schillewaert. En ook Marleen De Soete schreeuwt haar onschuld uit. “Wij hebben ons gedurende de ganse procedure laten bijstaan door een advocatenkantoor”, zegt ze. “Nooit heeft iemand gezegd dat we die mail niet mochten gebruiken. We hebben ook volledig gehandeld volgens het arbeidsreglement.”

