Pop-up bar Roger geopend in Chantecler. “Een ideale ontmoetingsplaats in het historische centrum”

Het speelgoedwinkeltje Chantecler op het Koninklijk Plein in De Haan is gesloten. In het pand vind je deze zomer Bar Roger. Kevin Beirens van Histoires D’O in Oostende groeide op in De Haan en woont er nog altijd. “Dat is de speelgoedwinkel waar ik als kind al kwam. Het is pure nostalgie voor veel mensen. Toen ik hoorde dat de winkel gestopt is heb ik contact opgenomen met Thierry en Vanessa van Brasserie Paname. In de zomer werken we vaak met een pop-up en voor deze zomer leek het leuk om samen met hen een pop-up te organiseren in De Haan. Het pand heeft een bijzonder authentiek karakter dat past bij ons concept. Er zijn al veel goede restaurants in De Haan, maar de gemeente miste een bar als ontmoetingsplaats na het werk. We serveren coctails, dranken en barfood.” De naam is niet toevallig gekozen. “Mijn opa, Roger Beirens was een bekende schrijnwerker in de gemeente. Ook de nonkel van Vanessa zijn naam was Roger”, zegt Beirens nog.