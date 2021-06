Pooier bijt stuk oor af van ontevreden klant van z'n vriendin: 27 maanden cel

De Haan/Kortrijk/Hechtel-EkselVijf mannen uit Kortrijk, De Haan en Hechtel-Eksel werden in 2018 en 2019 opgelicht door een Nederlandse escorte. Ze betaalden tot 770 euro, maar zagen O.D. (29) uit Utrecht of een collega vertrekken nog voor ze een avontuurtje met hen hadden beleefd. Toen een klant zich niet liet doen, beet de vriend en pooier van O.D. hem prompt een stuk oor af. De Nederlander M.S. kreeg 27 maanden cel met uitstel.

O.D. (29) uit Utrecht en M.S. (26) uit Gouda hadden in de zomer van 2019 al meer dan een jaar een relatie. Hun band ging echter verder dan die van een doordeweeks koppel, zo bleek in de Brugse rechtbank. M.S. was, naast de vriend, ook de pooier van O.D. Hij plaatste advertenties op de website Redlights en voerde z'n vriendin naar de klanten die reageerden. Dat de praktijken van M.S. en O.D. niet altijd koosjer verliepen, bleek uit de feiten die vijf mannen uit Kortrijk, Hechtel-Eksel en De Haan meemaakten.

Loodjesgeweer

De slachtoffers maakten tussen 9 juni 2018 en 24 maart 2019 een afspraakje met O.D. In het geval van één Kortrijkzaan ging het om een collega van de vrouw. De mannen betaalden tot 770 euro voor hun date, maar zouden uiteindelijk geen ‘wederdienst’ krijgen. De escortes vroegen steevast om vóór de seks te betalen, maar maakten zich na de betaling uit de voeten met een smoesje. Toen de klant moeilijk deed, kwam M.S. ten tonele. In sommige gevallen schuwde de Nederlander de agressie niet.

Op 29 juni 2019 liep de situatie wel danig uit de hand in De Haan. D.Q. (43) eiste die dag z'n 770 euro terug, toen O.D. z’n woning wilde verlaten. Het kwam tot een vechtpartij met haar chauffeur en vriend M.S, waarbij de klant plots een loodjesgeweer trok. In de daaropvolgende schermutseling wist de Nederlander het wapen af te nemen van de veertiger. Hij beet ook prompt één derde van z'n oorschelp af. O.D. en M.S. verlieten na het incident de woning, maar konden na een achtervolging door de politie worden staande gehouden. O.D. had de 770 euro van de klant nog in haar bh zitten.

Quote Zij moest de eerlijk­heid gehad hebben om het geld terug te geven. Door haar weigering is alles uit de hand gelopen Rechter over de rol van O.D.

De escorte en haar vriend werden aangehouden door de onderzoeksrechter, maar kwamen na respectievelijk 1,5 maand en 5 maanden voorwaardelijk vrij. Vorige maand verscheen het koppel voor de correctionele rechtbank in Brugge. O.D. had in één van haar verhoren aangegeven dat M.S. haar pooier was, maar ontkende dat op haar proces plots weer. De rechter hechtte geen geloof aan dat verhaal.

“Wettige zelfverdediging”

De advocaten van het koppel vroegen over de hele lijn de vrijspraak. Ze meenden dat bij de feiten in De Haan sprake was van wettige zelfverdediging, maar vingen ook met dat argument bot. De rechter oordeelde immers dat O.D. en M.S. de vechtpartij te allen tijde hadden kunnen vermijden. “Zij moest de eerlijkheid gehad hebben om het geld terug te geven. Door haar weigering is alles uit de hand gelopen.” De vrouw kreeg 18 maanden cel met uitstel opgelegd. M.S. werd veroordeeld tot 27 maanden met uitstel. Ook klant D.Q. stond mee terecht, maar kwam niet opdagen voor z'n proces. Hij kreeg bij verstek 3 maanden effectief.