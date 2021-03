Passagier (37) sterft bij hevige botsing, twee bestuurders zwaargewond afgevoerd naar ziekenhuis

Oostende/Nieuwpoort/Bredene Ren­mans-inbrekers blijven maand langer in de cel

5 maart Twee Kosovaren blijven een maand langer in de cel voor twee inbraken en twee pogingen in filialen van slagerijketen Renmans aan de kust. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gerecht onderzoekt of de verdachten nog voor meer feiten in aanmerking komen.