Ouders praten over zwaar incident bij internaat Huis aan Zee: “Ons zoontje (4) stierf bijna door te hoge dosis medicatie. En daarna hebben ze gelogen”

De Haan/OostendeHet kindje dat in het ziekenhuis belandde nadat het in internaat Huis aan Zee niet één maar wel honderd druppels van zijn medicatie toegediend kreeg, is vier jaar jong en komt uit Oostende. Nadat deze krant tien medewerkers aan het woord liet over “gebrekkige leefomstandigheden voor de kinderen en agressie door een leidinggevende” willen zij nu ook niet langer zwijgen. “Gelukkig was zijn vaste begeleidster er die avond en hebben ze hem niet gewoon in bed gelegd. Zij zag dat er iets mis was. Dankzij haar leeft onze zoon nog.”