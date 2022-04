Opgespoten zand Vosseslag onderzocht en resultaten stellen gerust

Op de zone Vosseslag in De Haan spuit de firma DEME met de sleephopperzuiger Pallieter zand op, afkomstig van “Sierra Ventana”. Die locatie is tegelijk een baggerstortplaats en een ontginningsgebied voor zand. In de concessievergunning voor het Belgische deel van de Noordzee, uitgereikt door de Dienst Continentaal Plat van de Federale Overheidsdienst Financiën, staat duidelijk vermeld dat het zand uit controlezone 3 “van mindere kwaliteit” is. Sierra Ventana bevat blijkbaar -sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw - baggerspecie uit de Westerschelde en uit de havens. Het vermoeden rees dat die specie nogal wat vervuilende stoffen zou bevatten.

Wilfried Vandaele vroeg aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) om stalen te laten nemen van het opgespoten zand. Dat is intussen gebeurd door de firma Envirosoil en de stalen werden geanalyseerd door het labo van Eurofins. De aanwezigheid van 8 zware metalen werd gecontroleerd, van 9 PCB’s (Polychloorbifenylen) en 16 PAK’s (Polyaromatische Koolwaterstoffen). De resultaten zijn nu bekend, en die blijken goed. “De analyseresultaten zijn dus in orde en ik dank de mensen van MDK om zo snel gevolg te geven aan mijn vraag. Op basis van de informatie die we nu hebben, is er dus geen reden tot ongerustheid. Wel vroeg ik ook te onderzoeken op PFOS/PFAS, en dat onderzoek is nog bezig”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.