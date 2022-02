Onverbeterlijke voyeur die onder rokken van vrouwen filmde in winkel wordt geïnterneerd: "Hij kampt met een geestesstoornis”

Francis V. werd op zaterdag 10 november 2018 op heterdaad betrapt in de Brico Plan-it langs de Kolvestraat in Brugge. De manier waarop tartte alle verbeelding. Eén van zijn slachtoffers merkte op hoe de vijftiger een opgerold foldertje onder haar rok schoof. V. zat op z’n hurk en leek iets te zoeken in het onderste rek. In werkelijkheid was hij aan het filmen met een piepklein cameraatje die in de folder verstopt zat. Via een app op z’n smartphone kon Francis V. alles draadloos bedienen.