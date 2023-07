Ontmoet zondag tal van Ketnet-helden in Wenduine

IN BEELD. De Haan toont culinaire troeven tijdens Kok@Zee... en het publiek smult er massaal van

In Park Potinière in De Haan liep het woensdag van bij de start van het evenement Kok@Zee al meteen aardig vol met bezoekers die wilden proeven van al het lekkers dat de lokale ondernemers te bieden hebben. Bezoekers kunnen bij 19 standhouders terecht voor lokale gerechten of drankjes. De kustgemeente heeft dan ook heel wat te bieden op culinair vlak.