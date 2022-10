Nest onthuld nieuw kunstwerk: “Moet symbool staan voor het warm nest dat de kinderen hier krijgen”

Zedelgemse kunstenaar Andy Verschoote mocht het kunstwerk maken. Hij laste voor Nest een iconische neststructuur, een werk van bijna twee meter breed, 80 centimeter hoog en 120 centimeter diep. “Ik ben heel vereerd dat ik het kunstwerk mocht maken”, zegt Andy. “Ik kan me inleven in de situatie van de kinderen die hier zitten omdat ik zelf een deel van mijn jeugd in een instelling heb gezeten. Ik heb dit dus met hart en ziel gedaan. Vanaf nu kan iedereen die hier aan de campus passeert, elke dag ook genieten van een symbool dat de missie van de campus continu en zichtbaar naar buiten brengt.”

Symbool voor warm nest

Wim Van Kerckvoorde, algemeen directeur van scholengroep !mpact, koos bewust voor een kunstwerk en niet zomaar een bord. “Een bord is maar een bord en dus hebben we ervoor gekozen om een echt kunstwerk te plaatsen. Want een kunstwerk zegt meer dan enkel een bord met een naam op”, vertelt Wim Van Kerckvoorde. “We creëren hier een plek waar kinderen en jongeren zich, in een beschermend kader van leefgroepen, mogen en kunnen ontplooien. Met dit kunstwerk zie je van ver dat we dicht bij onze doelgroep staan. Het staat dan ook symbool voor het warm nest dat de kinderen hier kunnen krijgen van ons. Het is voor velen van hen hun thuis en het moet dan ook zo voelen.’’

Volledig scherm In het grote nest is er ook een klein nestje te vinden met daarin twee eieren. © Emelyne Six

In het grote nest is er ook een klein nestje te vinden met daarin twee eieren. “Dit symboliseert de zorg die we dragen voor de kinderen hier, net als de vogels die zorg dragen voor hun eieren”, vertelt Wim. “Het past helemaal met de school en ook de omgeving.”

Het kunstwerk is vanaf nu te bezichtigen op de campus van Nest aan de Driftweg. “Ik hoop oprecht dat het vanaf nu voor iedereen dagelijks een symbool zal vormen van waar deze campus voor staat”, besluit directeur Wim Van Kerckvoorde.

Volledig scherm Het nieuwe kunstwerk is vanaf nu te bezichtigen op de campus van Nest aan de Driftweg. © Emelyne Six

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.