Na vier jaar heeft de Hubertmolen in Wenduine terug zijn wieken

De Hubertmolen, een authentieke graanmolen, die samen met het molenaarshuis aan de Ringlaan ligt, is een karakteristiek element in Wenduine. De kleine houten staakmolen dateert uit de negentiende eeuw (1880) en werd gebouwd door de familie Hubert, een bekend molenaarsgeslacht in het Vlaamse kustgebied. In het voorjaar van 1990 bracht een zware storm grote schade toe, in het bijzonder aan het wiekenkruis. In januari 1993 droegen de toenmalige eigenaars de molen daarom voor een symbolisch bedrag over aan de gemeente De Haan “mits tegenprestatie van herstelling en onderhoud van de molen door de Gemeente De Haan”. Nog hetzelfde jaar werd de molen beschermd als monument en in de daaropvolgende jaren gerestaureerd. De molen werd onder meer van nieuwe wieken en een volledig nieuw binnenwerk voorzien.