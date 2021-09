Na nieuw onderzoek: vermoedelijke ontvoerder Maddie McCann heeft niks te maken met Vlaamse coldcase

Op de laatste beelden van Carola Titze in leven is te zien hoe het Duitse meisje van 16 aan het winkelen is op de dijk in De Haan, waar ze die zomer op vakantie was. Enkele dagen later verdwijnt ze. Na een kleine week, op 11 juli 1996, vinden speurders haar zwaar verminkte lichaam in de duinen.

Robotfoto

Een maand later heeft de politie een verdachte: een Duitse jongeman met wie Carola veel contact gehad heeft in de dagen voor haar verdwijning. Zo zouden ze onder andere samen in een discotheek gezien zijn. De kerel schepte naar verluidt ook op over zijn gerechtelijk verleden. Met een robotfoto gaan ze de hele buurt rond. De jongeman op de robotfoto is nooit geïdentificeerd, maar er waren wel veel gelijkenissen met Christian Brückner, de Duitser die verdacht wordt van de moord op de peuter Maddie McCann in 2007 in Portugal. Zijn arrestatie werd daarom ook door het Brugs parket met argusogen gevolgd. Brückner is er nu 43, in 1996 zou hij dus 19 geweest zijn, amper een paar jaar ouder dan Carola.