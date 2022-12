Na de kerstvakantie starten werken aan kruispunt Ringlaan met Brugsesteenweg

Jabbeke Raad van State schorst verbod van Jabbeekse burgemees­ter op komst asielzoe­kers: “Wanneer het opvangcen­trum open gaat? Zo snel mogelijk”

Niets staat de komst van asielzoekers naar Jabbeke nog in de weg. De Raad van State schorste woensdag immers het verbod van burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) om hen onder te brengen in de voormalige gebouwen van de civiele bescherming. “Ik moet me hierbij neerleggen”, reageert Casteleyn. Wanneer de eerste asielzoekers zullen arriveren, is nog niet duidelijk. “Eén van de volgende dagen”, meldt het Crisiscentrum.

