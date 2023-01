MIJN DORP. Zanger Bram Verstappen is verzot op ‘zijn’ De Haan. “Als ik te veel stress heb, fluister ik m’n zorgen in de golven van de zee”

Oostende Lucien is heel even terug met ‘teekewee’ vanuit Walrave: “Blij dat we terug aan de slag kunnen, maar ik hoop binnenkort ook klanten aan tafel te bedienen”

Een nieuw pand voor Lizette en Lucien, de bijzondere horecazaken van vzw Duinhelm, werd nog niet gevonden, maar tot 16 februari is Lucien wel even terug van weggeweest. Vanuit de keuken van Walrave op de Nieuwpoortsesteenweg organiseren ze ‘teekewee’. Dat is goed nieuws voor de vaste klanten, maar vooral ook voor de bijzondere medewerkers, die even weer voluit aan de slag kunnen. “Intussen hebben we geleerd om lekkere soepen en quiches te maken”, klinkt het.

12 januari