Met de heraanleg in de Grotestraat zijn er nu heel wat wegenwerken bezig in De Haan. “We maken een inhaalbeweging”

De HaanNadat de nutsmaatschappijen hun voorbereidende werken hebben afgerond, is de heraanleg van de Grotestraat van start gegaan. Eerst worden nieuwe rioleringen geplaatst, daarna worden de rijweg en de voetpaden heraangelegd. Het gemeentebestuur van De Haan investeerde deze legislatuur al heel wat in het hernieuwen van gemeentelijke wegen en ook de komende jaren staan nog werken gepland.

In de Grotestraat is het stuk tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan als eerste aan de beurt. Volgens de vooropgestelde planning zullen tegen het bouwverlof van juli 2022 de rioleringen geplaatst zijn tussen de Warvinge en de Duinenweg. Ook zal tegen dan de rijweg, met inbegrip van de voetpaden, afgewerkt zijn in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan. In de tweede helft van augustus wordt gestart met de plaatsing van de riolering in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Duinenweg en de Molendreef. “Uiteraard zullen de werken tijdelijk hinder veroorzaken, maar het is de bedoeling die hinder zoveel mogelijk te beperken. Om de bewoners zo goed mogelijk te informeren over de planning en het verloop van de werkzaamheden, organiseerden we een informatievergadering”, zegt Burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). De gemeente investeert zelf 1 miljoen euro in dit project, dat een totaal kostenplaatje draagt van 6,2 miljoen euro.

Inhaalbeweging

“Naast de heraanleg van de Grotestraat worden nog heel wat andere rioleringen, wegen en voetpaden aangepakt. Met deze investeringen willen we een grote inhaalbeweging maken in vergelijking met de voorbije bestuurslegislaturen”, vult Marleen De Soete, schepen van openbare werken (Vooruit) aan. Zo investeerde de gemeente reeds 282.837,32 euro (excl. BTW) aan onderhouds – en herstellingwerken aan voetpaden en wegenis in Wenduine en de concessie van De Haan. Momenteel wordt ook de Vosseslag en aanpalende straten heraangelegd. Hierin investeert de gemeente 2.259.980 euro eigen middelen. Dit project kost in totaal 11 miljoen euro. Ook de werken aan de Ringlaan Wenduine zijn opnieuw opgestart, waarin De Haan 1,5 miljoen euro eigen middelen investeert. Totaalkost van dit project is 14,9 miljoen euro.

Dit jaar zijn er voorts nog herstel van riooldeksels en asfaltwerken gepland in de Lemallaan – Vaartstraat en Geraniumlaan in Harendijke en zal de Violierenlaan in Vosseslag worden afgewerkt. Het is ook de bedoeling om nog deze legislatuur het dubbelrichtingsfietspad Grotestraat tussen Warvinge en Zuienkerke te laten aanleggen, waarin De Haan 474.942 euro aan eigen middelen zal investeren. De totaalkost van dit project bedraagt 2,6 miljoen euro.

Landelijke wegen

En tot slot werd in de gemeenteraad van 17 maart een ontwerper aangesteld voor de heraanleg en opwaardering van de Bredeweg, de Kloosterstraat en de Vijfwegestraat. “Het was toenmalig schepen Mathieu Delbarge die vanuit zijn bevoegdheid Sport en recreatie een paar jaar geleden voorstelde om enkele landelijke wegen, die op fietsnetwerken liggen, grondig te renoveren. De toestand van enkele van die wegen is immers erbarmelijk. Vooral de zijkanten, die door het verkeer stuk worden gereden, vormen een gevaar voor fietsers”, legt burgemeester Wilfried Vandaele uit. Voor dit project, dat aanvankelijk niet in het meerjarenbeleidsplan werd opgenomen, wordt door schepen van Financiën Christine Beirens nog eens een budget van 1.400.000 euro (incl. BTW) vrijgemaakt.