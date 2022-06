Man moet niet naar de gevangenis voor belaging van ex-vriendin en brandstichting in haar flatgebouw

Anzegem Op huizen­jacht in … Anzegem: “De ideale verstede­lijk­te platte­lands­ge­meen­te, en toch nog betaalbaar”

Op een lyrische manier beschreef Stijn Streuvels in zijn werk het landschap van Anzegem in het begin van de twintigste eeuw. Ook vandaag blijft Anzegem een ideaal toevluchtsoord voor jonge gezinnen die de stad willen ontvluchten. Ook meer en meer Oost-Vlamingen hebben de gemeente ontdekt. Maar wat is nu juist de succesformule van Anzegem? En hoeveel geld moet je er momenteel op tafel leggen voor een eigen woning of appartement? We vroegen het aan Vincent Van Parijs en Lore Vanoverbeke van Immo Van Parijs. Vincent is geboren en getogen in deelgemeente Vichte en de geknipte persoon om ons rond te leiden.

