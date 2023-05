“Machtsmisbruik, jaloezie en politieke afrekeningen”: proces tegen (ex-)schepenen De Haan ontaardt in potje moddergooien

Burgemees­ter Bart Tommelein (Open Vld) over nakende fusielijst met CD&V en Groen: “De grootste partij worden? Samen maken we meer kans”

Het wordt al lang gesuggereerd, maar nu zaterdag weten we echt of er in Oostende een fusielijst met Open Vld, CD&V en Groen komt. Als de leden van de partijen groen licht geven, trekken burgemeester Bart Tommelein en Open Vld volgend jaar naar de kiezer samen met CD&V en Groen. N-VA, die nu mee in de coalitie zit, heeft zelf beslist om niet mee te stappen in het project.