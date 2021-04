Lichaam aangespoeld op strand van De Haan

De Haan/Wevelgem Man (51) beschadigt eigen wagen om verzeke­ring op te lichten en stuurt nadien nog eens valse mails in naam van zijn partner

7 april Een 51-jarige man uit Wevelgem heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden cel gekregen voor het oplichten van zijn verzekeringsmaatschappij. C.V. - die destijds in De Haan woonde - verstuurde ook mails naar tal van mensen in naam van zijn toenmalige partner.