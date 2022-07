Levende spitssnuitdolfijn spoelde aan op strand tussen De Haan en Wenduine: “Ik vrees dat het dier weinig kans op overleven heeft in onze Noordzee”

Jan Haelters verwijst graag naar het Zeezoogdierenrapport 2020 waarin we onder meer het volgende lezen: “De gewone spitssnuitdolfijn is in België zeer zeldzaam. Tot 2020 waren bij ons slechts vijf strandingen geregistreerd. Deze vonden plaats in augustus 1835 in Oostende, in augustus 1933 in Wenduine (moeder en jong), in augustus 1954 in De Panne (drachtig vrouwtje), in februari 1969 in Heist en in oktober 1972 in Bredene (moeder en jong). Al deze dieren spoelden levend aan. Ze werden op het strand gedood of ze stierven kort na de stranding. Het jong dat in 1972 samen met het moederdier strandde, werd overgebracht naar het dolfinarium van Harderwijk (Nederland) waar het nog enkele dagen in leven bleef.” Haelters is er zeker van dat het dier dat deze ochtend op ons strand aanspoelde deeluitmaakt van het groepje spitssnuitdolfijnen dat op 19 juli in het Nederlandse Zandvoort opdook. “Het dier dat ik deze ochtend zag, was niet zwaargewond maar toch vrees ik dat het maar een kleine overlevingskans heeft. Ik schat zijn leeftijd tussen de 1 en 5 jaar want het is zeker geen groot exemplaar. Aan de strandgangers die een spitssnuitdolfijn zouden zien geef ik de raad om weg te blijven uit de buurt van zijn staart en bevestig ook geen touw aan die staart! In afwachting dat de hulpdiensten ter plaatse zijn, kan je het misschien wel ondersteunen aan de zijkant ter hoogte van de borstvinnen.”