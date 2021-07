Les Mouettes, laatste hotel op de zeedijk van Wenduine, viert 75ste verjaardag: “Er is al veel veranderd sinds 1946, maar de ongedwongen sfeer is gebleven”

We keren even terug in de geschiedenis. In 1946, de oorlog was net voorbij als Guido Daled en Agnes Vandenabeele besloten om een kleine villa met de naam Les Mouettes op de zeedijk te kopen. Het werd het begin van een succesverhaal dat op vandaag, maar liefst 75 jaar later, nog steeds voortduurt. De stichters besloten om de kamers van de villa te verhuren en dat loonde. “In 1967 moest de villa plaats ruimen voor een nieuwbouw. Op dat moment hadden mijn grootouders Herman Daled en Christiane Blomme het hotel overgenomen”, vertelt Joeri Van Doninck. Ook Pascale Daled kwam in de zaak van haar ouders werken samen met echtgenoot Luc Van Doninck. Hij overleed op 41-jarige leeftijd. Tien jaar geleden stapte dan de vierde generatie in het hotelwezen met Joeri en Joyce. Broer en zus runnen de zaak nu nog altijd samen met mama Pascale (60) “Ik ben als eerste hotelschool gaan doen en mijn zus is twee jaar later gevolgd. Ik heb eerst enkele jaren in andere horecazaken gewerkt en daar wat ervaring opgedaan. Mijn zus is hier meteen aan de slag gegaan. Voor ons wat dat een logische keuze. We zijn er in geboren, we hebben hier ook altijd gewoond. Het is leuk om altijd onder de mensen te zijn.”