Koppel uit De Haan kan eindelijk hun ‘coronahuwelijk’ eindelijk feest vieren. “We genoten extra van deze dag”

De trouwkleren van Nico en Hanna hangen ondertussen al ruim twee jaar in hun kleerkast te wachten tot ze hun huwelijk echt konden vieren. Hun huwelijk stond twee jaar geleden eigenlijk gepland toen corona nog voor heel strenge beperkingen zorgde. Ze trouwden wel voor de wet in beperkt gezelschap en een live-uitzending op Facebook, maar op het feest was het nog wachten. Ze hebben hun feest uiteindelijk tot twee keer toe moeten uitstellen. “Na de eerste keer uitstellen is de trouwzaal failliet gegaan. We moesten dus een nieuwe zaal zoeken, maar dan was er weer corona en moesten we opnieuw uitstellen. Uiteindelijk ging de eerste zaal weer open met nieuwe eigenaars en daarom hebben we het feest opnieuw verplaatst naar daar”, licht bruidegom Nico Dejaegere toe.