Koen Crucke geeft kerstconcert in de kerk van De Haan

“Toen we in De Haan kwamen wonen 12 jaar geleden ontstond het idee om tweejaarlijks een kerstconcert te geven in de gemeente", vertelt Koen Crucke. Door corona is dat ondertussen al even geleden, maar de zanger treedt op 18 december dus terug op in de Sint-Monicakerk. “Ik werk samen met twee jonge solisten. Fréderic Sempels is een leerling van mij en Jaydee Hill is een jonge artiest van 16 jaar met een prachtige stem. We gaan geen kerstconcert van maken met enkel kerstmuziek en melancholische muziek. Kerst is ook iets vrolijks en iets mooi en dat laten we zien en horen. Mijn echtgenoot zal prachtige bindteksten en poëzie voorzien", vertelt Crucke.