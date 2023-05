Kleindochters van bezieler concessie op bezoek in De Haan

Toegangs­band­jes zullen beurten­kaar­ten en abonnemen­ten vervangen in nieuwe zwembad van Blankenber­ge

Als alles goed gaat, is het nieuwe sportcomplex van Blankenberge in het najaar klaar. De toegangskaarten voor het nieuwe zwembad zullen alvast vervangen worden door toegangsbandjes. Met het bandje zal je via de toegangspoortjes rechtstreeks naar het zwembad kunnen doorlopen, zonder de kassa te passeren. Je zal er ook je kledingkastje mee kunnen openen en sluiten.