Kinderen kunnen zich uitleven op nieuwe speeltoestellen

In de Vlissegemstraat, bij de parking van de Sint-Clemenskerk, is er een nieuwe speelzone aangelegd waar kindjes naar hartenlust kunnen klimmen, klauteren en zwieren. In de speelzone staat ook een picknickbank. In Vlissegem (Warvinge) werd dan weer een nieuwe familieschommel aan de bestaande speelzone toegevoegd. In het totaal telt de gemeente nu 23 speelzones voor kinderen, een overzicht vind je op www.jeugd.dehaan.be/speelzones. De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd, maar mensen die schade opmerken aan een van de toestellen, kunnen dit doorgeven via de website of melden of 059/23 96 47.