Kijk ‘The Super Mario Bros. Movie’ in Cinema Rio

RESTOTIP. Commerce 82 in Diksmuide: “Kleurrijke gerechtjes in het midden van de tafel en proeven maar”

Een drukke werkweek afsluiten op een vrijdagavond, in restaurant Commerce 82 in Diksmuide, is een verademing. Ons rustig neervlijen in de zetels, een paar gerechten – die er als schilderijtjes uitzien – bestellen en dan samen uitscheppen en proeven: héérlijk. Dat enige werkpuntje kijken we graag door de vingers.