Kijk romantische komedie ‘Ticket To Paradise’ in Cinema Rio

De film is een romantische komedie geregisseerd door Britse regisseur Oliver Parker, bekend van ‘Mamma Mia! Here We Go Again’. ‘Ticket To Paradise’ gaat over een gescheiden koppel, David en Georgia Cotton, dat besluit samen te werken en naar Bali te reizen om te voorkomen dat hun dochter dezelfde fout maakt die ze 25 jaar geleden denken te hebben gemaakt.