Kijk ‘Le Huitième Jour’ in Cinema Rio tijdens seniorennamiddag

’t Oud Gemeente­huis verwelkomt Miss België 2023 Emilie Vansteen­kis­te

Het is de afgelopen jaren een gewoonte geworden dat café/feestzaal ’t Oud Gemeentehuis in Varsenare de laureate van Miss België boekt voor een acte de présence kort na haar kroning. Dat is dit jaar niet anders, want zaterdagavond verwelkomden Erwin Brakman en Benedicte Constandt de 21-jarige Emilie Vansteenkiste uit Elewijt, die vorige week het lintje veroverde in De Panne. Het personeel en de klanten haalden hun smartphones boven, want er werden natuurlijk veelvuldig foto’s gemaakt met Miss België 2023.