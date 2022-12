Kijk ‘De Zonen van Van As’ in Cinema Rio tijdens seniorennamiddag

Blankenberge Leerlingen Maerlant Atheneum kijken naar Bel­gië-Kroatië op groot scherm in het schoolres­tau­rant

In heel wat scholen wordt de beslissende match van de Rode Duivels op de voet gevolgd. Dat is ook het geval in het Maerlant Atheneum in Blankenberge waar in het schoolrestaurant een groot scherm hangt.

1 december