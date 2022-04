Kijk, daar rijdt een boom voorbij!

Tijdens de heraanleg van de Grotestraat doet het gemeentebestuur er alles aan om de bomen die langs de straat staan, te redden. Het gaat om een aantal flink uit de kluiten gewassen linden en platanen. Het is zonde om ze te kappen want grote bomen zijn erg nuttig in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het gemeentebestuur liet ze daarom verplaatsen. In een eerste fase werden acht lindebomen uitgegraven en verplaatst, onder meer naar het speelterrein bij de Monicakerk, het sportterrein Haneveld aan de Nieuwe Steenweg en de begraafplaats. Het is geen eenvoudige klus, want door de wortels van de bomen lopen waterleidingen en telefoonkabels. De aannemer moet dus heel omzichtig te werk gaan. De verplaatsing zorgde alvast voor heel wat bekijks.