Kelly (32), die 12de kindje verwacht, weldra te zien in Don’t Worry Be Happy: “Néé, we doen dit niet voor het kindergeld. We zijn trots op ons groot gezin”

Kelly De Loose (32) en Nathan Vandeputte (37) werden met T’Jay (15), Ashley (13), Ashton (11), Hayley (10), Alysha (9), Brexton (8), Tommy (7), Heath (5), Nathaniel (4), Abigail (2,5) en Emory (13 maanden) vrijdag uitgeroepen tot het Grootste gezin voor Het Recordboek van Q-music. Tot grote verbazing van presentatoren Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe blijkt er ook een twaalfde kind onderweg te zijn. Het nieuwste lid van het grote gezin wordt in mei verwacht. Een even getal en daar houdt Kelly wel van, al is het nog niet zeker of ze hier zullen stoppen. “Als het aan mij ligt dan mogen er nog kinderen komen, maar als het aan mijn partner ligt niet meer”, vertelt de 32-jarige mama uit Wenduine. Ze is heel trots op hun plekje in het Recordboek en op haar grote gezin. “Ik heb altijd een groot gezin gewild. Ik hou wel van het lawaai in huis, de liefde die de kinderen geven en hoe ze met elkaar spelen. Ik hou er zelfs van hoe ze soms eens ruzie maken met elkaar. Ik hoor dat lawaai in huis eigenlijk niet meer. Het irriteert me ook helemaal niet als het eens wat luider gaat. Ik ben dat al helemaal gewoon.”