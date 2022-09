Inwoners Oostende en Bredene moeten meer betalen op energiefactuur als De Haan niet overstapt op andere distributiebeheerder. “We willen dat doen, maar ik wil wel steun om het financiële verlies te helpen dragen”

Al sinds jaar en dag is De Haan voor het beheer van het distributienet (buizen en kabels) voor gas en elektriciteit aangesloten bij Gaselwest. Het Vlaams parlement besliste dat er grotere aaneengesloten werkingsgebieden moeten komen met dezelfde speler. Oostende en Bredene zijn momenteel als enige aangesloten bij Imewo en zouden daarom moeten overstappen naar Gaselwest. Dat heeft echter gevolgen voor de inwoners vermits Gaselwest hogere kosten aanrekent aan de inwoners. Om dat te vermijden is het mogelijk dat De Haan overschakelt naar Imewo waardoor er een aansluiting is bij de oostkust. Het voordeel voor de kustgemeente is dat de gemiddelde klant zo’n 40 euro per jaar zou besparen. “Voor ondernemingen die veel verbruiken, zoals een bakker zou het voordeel zelfs veel groter zijn. In tijden van torenhoge energiefacturen, zou dat welkom zijn. Wat voor de inwoners een goede zaak is, is voor de gemeentekas echter een fors verlies. Op 6 jaar tijd zou De Haan 798.000 euro aan inkomsten verliezen (133.000 euro per jaar). Gaselwest betaalt immers meer dividenden aan de gemeenten dan Imewo”, legt burgemeester Wilfried Vandaele uit.

Mee betalen

Vermits De Haan met de overstap ervoor zorgt dat de energiefactuur van de inwoners van Oostende en Bredene gelijk kan blijven wil Vandaele wel dat de gemeenten een stuk van het verlies voor de gemeentekas compenseren. Hij deed daarom een voorstel aan zijn collega’s van Oostende en Bredene om te helpen om het gat in de begroting van De Haan dicht te rijden. “De Haan is bereid de helft van het verlies zelf te dragen als de beide andere betrokken gemeenten de andere helft voor hun rekening nemen, bijvoorbeeld op basis van de verdeelsleutel ‘aantal inwoners’. Voor Oostende zou dat neerkomen op 53.200 euro/jaar af aan De Haan, of 318.000 euro over de legislatuur 2025-2030 en voor Bredene 13.300 euro/jaar of 79.800 euro over de legislatuur 2025-2030.”

Overleg

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is alvast principieel akkoord. “Voor mij is het belangrijkste dat de factuur van de Oostendenaars niet omhoog gaat en het klopt dat dit wel zal gebeuren als De Haan niet overschakelt van distributienetbeheerder. Er zijn al informele gesprekken gevoerd, maar er moet nog een officiële goedkeuring komen van het schepencollege en de gemeenteraad. We zullen met de drie gemeenten ook rond tafel moeten zitten. Ik begrijp dat we solidair moeten zijn en meer als regio moeten beginnen denken”, aldus Tommelein.

In Bredene is er nog geen akkoord. “Bredene heeft begrip voor de financiële verliezen die een overstap van Gaselwest naar Imewo zou meebrengen voor De Haan. Als loyale buurgemeente zijn wij zeker bereid om een gesprek aan te gaan over deze problematiek, maar dat betekent nog niet dat we ons zomaar voor het blok laten zetten. Het is de burgemeester van De Haan zelf die als Vlaams parlementair de gewijzigde wetgeving heeft ingediend. De nieuwe regels zijn amper een goede maand van kracht en zijn helaas niet voorzien van een degelijke overgangsregeling. Nu blijkt dat de nieuwe wetgeving vermoedelijk financieel nadelig uitvalt voor De Haan zelf, kijkt men simpelweg onze richting uit om mee de put te vullen. Het lijkt mij niet meer dan normaal dat we eerst alle elementen op tafel leggen en met kennis van zaken én constructief een gezamenlijke strategie afspreken. Wij hopen dan ook op een spoedig overleg tussen de drie betrokken gemeenten in dit dossier", laat burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) weten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.