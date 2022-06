Inspectie bevestigt pijnpunten in internaat Huis aan zee nadat personeelsleden aan de alarmbel trokken. “De problemen moet aangepakt worden om de situatie op korte termijn te verbeteren”

Eind vorig jaar stapten enkele personeelsleden van Huis aan Zee naar deze krant om ernstige problemen binnen de werking van Huis aan Zee aan te kaarten. Zo waren er ernstige infrastructurele problemen zoals geen warm water of verwarming, maar er waren ook problemen rond het toedienen van medicatie waardoor een kindje in het ziekenhuis moest opgenomen worden. Minister Weyts beloofde dat de inspectie zou langsgaan om de situatie te bekijken en daaruit blijkt nu ook dat er ernstige tekortkomingen zijn. Later kwam ook de Vloedlijn, waar het internaat aan verbonden is in opspraak toen een kindje buitengezet werd om af te koelen in een T-shirt.