IN BEELD. Zo mooi is de kust: 47 fotografen tonen 140 ‘adembenemende plekken’ aan zee

De zee is ongetwijfeld een van de meest gefotografeerde plaatsen in ons land. Dat is ook het provinciale toerismebedrijf Westtoer niet ontgaan. Het wilde hiermee graag aan de slag voor een nieuwe campagne om bezoekers naar de kust te lokken. 47 fotografen werken mee, onder wie Olivier Depaep en Jan Darthet. Voor hen is het leuke opportuniteit om hun beelden te delen met het grote publiek. “Ik heb heel wat foto’s van het strand in Knokke-Heist, maar die stonden gewoon op mijn pc. Dit was het moment om die foto’s een bestemming te geven”, zegt Olivier.