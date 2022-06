IN BEELD. Deelnemers strijden voor titel Belgisch Kampioen stokpaardrijden: “Op voorhand geoefend op het galopperen en springen”

CD&V Blankenber­ge niet te spreken over aanpassing parkeerta­rie­ven: "Dit maakt ons de duurste badstad van de kust”

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 juni in Blankenberge moet er gestemd worden over het retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen. Concreet betekent dit dat de parkeertarieven in de badstad aangepast zullen worden. In een mededeling hekelt CD&V deze beslissing van de Open Vld/Vooruit meerderheid.

15 juni