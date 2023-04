Huurster (57) verbouwt appartement tot vuilnisbelt: “De politie is binnengevallen, omdat ze dachten dat er iemand dood in lag”

Oudercafé over cryptomun­ten en jongeren

Op woensdag 26 april om 19.30 uur kan je in het Huis van het Kind Blankenberge naar een oudercafé over cryptomunten en jongeren. Spreker Geert Gielens van Febelfin heeft het ondermeer over de risico’s ervan. Deelnemen is gratis. Inschrijven is verplicht en doe je via huisvanhetkind@blankenberge.be of via 050/63.69.75.