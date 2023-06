Herinrichting Ringlaan gaat na de zomer derde fase in

Oostendse politie is het beu: vier amokmakers krijgen plaatsver­bod

Vier personen zijn een maand lang niet welkom in het centrum van Oostende. Zij zorgden voor aanhoudende overlast in de buurt van de Christina- en Langestraat. Het ging onder andere over spuwen naar voorbijgangers en verbale agressie. De politie legde het viertal nu een plaatsverbod op.