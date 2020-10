Herfstvakantie van héél korte duur bij Center Parcs De Haan: “Zonde van al het inpakwerk”

De HaanMaandagmiddag 12 uur. Dan sluit ook Center Parcs in De Haan haar deuren door de afgekondigde lockdown. “Wie vanaf maandag zou aankomen, roepen we op om thuis te blijven”, maakt Marthijn Tabak van Center Parcs duidelijk. Voor wie wel al in het vakantiepark is, betekent het meteen een wel erg kort herfstreisje. “Maar we maken er het beste van”, zegt Lies Heytens uit Tielt.

Aan de inkom van Center Parcs in de Wenduinesteenweg is het nu nog een komen en gaan van fietsers en wandelaars. Even uitwaaien aan zee of stappen door de bossen is voor veel toeristen een favoriet tijdverdrijf. En natuurlijk wordt er ‘s avonds gezellig getafeld om de vakantie goed in te zetten. Maar die vakantie is weliswaar van bijzonder korte duur. Campings en vakantieparken moeten door de lockdown dus dicht vanaf dinsdag 3 november, maar Center Parcs sluit al haar parken al de dag ervoor om 12 uur, zodat niemand meer op dinsdagochtend kan inchecken.

Volledig scherm In Center Parcs De Haan is het relatief rustig, maandag gaat de tent helemaal dicht © Benny Proot

Wij gingen polshoogte nemen aan de ingang van het park. De meerderheid had enkel voor een weekend geboekt en voor hen was er dus weinig aan de hand. Anders is het voor wie een volledige week had aangevinkt in de agenda. “We hadden een verblijf geboekt tot vrijdag. Daar komt nu dus niks meer van in huis. Het is jammer, maar het zij zo”, zuchten Ann en Francine uit Molenbeek. “In ons alleenstaand vakantiehuisje zaten we veilig en wel in onze eigen bubbel. Hier werden geen regels overtreden. Maar goed, alle begrip voor de maatregelen, hoor. We hebben intussen al vouchers gekregen om onze resterende dagen een andere keer in te halen.” Lies Heytens en haar man Nico De Vrieze komen met hun kinderen Arjana, Aeren en Athan uit het West-Vlaamse Tielt. Ook zij hadden voor een volledige week geboekt. “We zijn hier vrijdagmiddag aangekomen. Ik begrijp eigenlijk niet dat de maatregelen elke keer zo laat op de dag worden meegedeeld. Wij hebben namelijk een volledige dag staan inpakken, om het nieuws van de lockdown pas hier te vernemen. Zonde. Hadden we dat geweten, waren we nooit afgekomen. Nu, we maken er het beste van. De kinderen amuseren zich alleszins, wij gaan de vakantie anders moeten inplannen. Of we al vouchers hebben gekregen voor onze geannuleerde dagen? Ach, nee, daar weten we niks van. Via de Center Parcs-app hebben ook nog geen verder nieuws ontvangen over hoe het verder moet.”

Volledig scherm Lies Heytens met kinderen (vlnr) Arjana, Aeren en Athan in Center Parcs De Haan © Benny Proot

Center Parcs De Haan telt in totaal 519 verblijven. Hoe groot de bezettingsgraad precies is, willen ze niet kwijt. Maar het bedrijf benadrukt wel dat het over “goede cijfers” gaat die hoger liggen dan de 60 procent die de hotelsector mocht optekenen. “De meeste gasten hebben enkel voor dit weekend geboekt en zij kunnen hun verblijf dus gewoon afmaken zoals gepland. De restaurants zijn gesloten, wel bieden we afhaal- en of bezorgservice aan", zegt woordvoerder Marthijn Tabak. “Eerder deze week kregen we al telefoontjes van reizigers die van hun plannen afstapten. Bezoekers die vanaf maandag zouden aankomen, vragen we uitdrukkelijk thuis te blijven. We zullen onze gasten zo snel mogelijk informeren per sms en e-mail. We zoeken naar een passende oplossing voor onze gasten, hoe de procedure in zijn werk gaat staat in de e-mail of sms. Mensen hoeven zich echt niet druk te maken, hoor. En wie vragen heeft, mag ons steeds contacteren. We verwachten evenwel veel telefoontjes, waardoor de wachttijd langer zal zijn dan gewoonlijk.”