Gevel van Gemeentehuis geeft voor het eerst zijn nieuwe kleur prijs

Wie langs de Leopoldlaan in De Haan loopt, kan er niet naast kijken: het gemeentehuis van De Haan ondergaat momenteel een grondige restauratie. “Het gemeentehuis was door onder meer vocht en betonrot aan een grondige opknapbeurt toe. Het dak wordt vernieuwd, de galerij hersteld en de gevels krijgen een nieuwe pleister- en verflaag. Bij die nieuwe schilderbeurt rees de vraag of het gemeentehuis een andere kleur kon krijgen. De huidige, roze kleur blijkt immers niet de historische. Het Agentschap Onroerend Erfgoed ging daarom op onderzoek, en deed dat volgens dezelfde werkwijze die ook voor de andere panden in de Concessie geldt”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe.

Het Agentschap Voor Onroerend Erfgoed probeert een pand steeds in zijn meest authentieke jasje te krijgen en de historische kleur te achterhalen. “Voor het gemeentehuis bleek dit echter niet zo eenvoudig. De allereerste verflaag kon helaas niet meer achterhaald worden, omdat de originele bepleistering tijdens de restauratie in de jaren ’80 helemaal werd verwijderd. Tijdens de afbraakwerken voor de huidige restauratie gaf het gebouw gelukkig dan toch nog een originele kleur prijs. Achter een gedemonteerd balkon vonden we een licht beige, wit-gelig kleurspoor dat als hoofdkleur voor de gevels was toegepast”, zegt Jana Wijnsouw, Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze kleur was echter niet terug te vinden in de iconografische bronnen. Het Agentschap ging daarom op zoek naar een historisch aanvaardbare, passende kleur en keek daarvoor naar andere panden in de Concessie waarvan de historische kleuren wel bekend zijn. Het pand krijgt nu een beige-geel en groen kleurenpalet aangemeten. “Over kleuren heeft iedereen wel een eigen mening. Wat de ene mooi vindt, vindt de ander lelijk. Maar het belangrijkste hier is dat de hele gevel weer in goede staat zal zijn, en een opfrisbeurt zal hebben gekregen”, zegt Vandaele nog.