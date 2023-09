Geregeld zon, maar ook enkele wolken in De Haan vandaag

4-jarig kindje in levensge­vaar na tragisch ongeval met elektri­sche quad op Zeedijk in Oostende

Op de Zeedijk in Oostende is een 4-jarig Duits jongetje zaterdagmiddag zeer ernstig gewond geraakt bij een tragisch ongeval. De kleuter zou kwalijk ten val gekomen zijn toen hij met een elektrische quad aan het rijden was. “Hij verkeert in levensgevaar”, zeggen politie en parket.