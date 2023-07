Generale repetitie van ‘It's My Life’ lost hoge verwachtin­gen in: “We hebben nog nooit zo’n straffe show gebracht in Blankenber­ge”

Woensdagavond was de spanning te snijden in de coulissen van Het Witte Paard waar de generale repetitie voor de avondshow ‘It’s My Life’ gepland stond. Topartiesten Sandrine, Ianthe Tavernier, Maarten Cox en Ruben Tarmidi brengen er samen met vier internationale circusacts en de Vegas Showgirls een wervelend spektakel waarbij stil blijven zitten echt onmogelijk is.