Opnieuw zandklif­fen op het strand van Bredene: “Duurzame en structure­le oplossin­gen dringen zich op”

In Bredene zijn er, net als in een aantal andere kustgemeenten, opnieuw zandkliffen ontstaan op het strand. De harde wind en de hoge waterstand zorgden er de voorbije dagen voor dat een gedeelte van het strand werd meegesleurd in zee. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zal de kliffen wellicht deze week nog breken, maar volgens de burgemeester is er meer actie nodig.