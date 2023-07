Kruidvat opende tweede winkel in Blankenber­ge

Donderdag opende Kruidvat haar nieuwste vestiging in de Grote-Eedestraat in Blankenberge. In ons land staat de teller hiermee op 294. Het nieuwe filiaal telt zes vaste medewerkers die in de zomermaanden bijgestaan worden door jobstudenten.