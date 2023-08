Sandrine (39) schittert opnieuw op het podium van Het Witte Paard: “Heerlijk om hier songs te brengen waarmee ik ben opgegroeid”

Deze zomer bewijst Sandrine nog maar eens dat ze een bijzonder veelzijdige artieste is. ‘Rhythm is a dancer’ van Snap, ‘Everywhere’ van Fleetwood Mac of ‘La vie en rose’ van Edith Piaf... Geen enkele muzikale uitdaging gaat deze vocale klassebak uit de weg tijdens de avondshow ‘It’s My Life’. We zochten haar backstage op voor een fijne babbel over haar nauwe band met de bekende revuetempel, de intensieve voorbereidingen voor de show en nog veel meer.