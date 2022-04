Gemeentebestuur plaatst pannakooi op Astridplein

Koekelare, Gistel Na zes jaar komt er eindelijk fietspad naar Zande: “Werken kunnen dit najaar al starten”

Al zes jaar ligt het dossier op tafel en nu is het zo ver: het vrijliggend fietspad tussen Koekelare en Zande en vervolgens naar Gistel is op komst. Er moest dan ook flink wat onteigend worden. Voor de Koekelaarse gemeentekas is het project een meevaller want er komt een aanzienlijke subsidie uit het Provinciaal Fietsfonds.

29 maart