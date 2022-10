Gemeente trekt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen plannen Beach Hotel om te vormen tot appartementen

Het gemeentebestuur van De Haan wil er alles aan doen om plannen om het voorlaatste hotel op de zeedijk van de kustgemeente om te vormen tot appartementen. De buitenkant van het gebouw zou volledig behouden blijven, want is het onderdeel van het beschermde dorpsgezicht, maar het hotel zelf zou plaats maken voor appartementen. Toen de promotor een tijd geleden zijn plannen uiteenzette aan de gemeente, kreeg die onmiddellijk als antwoord dat de gemeente zich met hand en tand zou verzetten tegen de omvorming. “Maar in tegenstelling tot de vorige eigenaar, houdt de nieuwe eigenaar blijkbaar geen rekening met de wens van het gemeentebestuur. Hij heeft een bouwvergunning aangevraagd en het schepencollege heeft die geweigerd. De promotor ging in beroep bij de deputatie van West-Vlaanderen en die heeft de vergunning wél verleend. Tegen het standpunt in van de eigen Provinciale Omgevingsambtenaar in trouwens, die akkoord ging met het gemeentebestuur”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe. “Wij laten het hier niet bij een gaan een trapje hoger: wij gaan in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Brussel. Straks houden we in De Haan Centrum nog maar één hotel over op de dijk, en één in Wenduine. Voor een kustgemeente vind ik dat bedroevend”.