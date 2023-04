Gemeente De Haan koopt nieuwe, zuinigere huisvuilwagen aan

MIJN DORP. Ronny Vandaele over zijn De Haan: “Op dit duinpad heb je zowel een zeezicht als magnifiek zicht op de Uitkerkse Polder”

Ronny Vandaele (57) is een bekend gezicht in De Haan. Hij is niet alleen bibliothecaris, maar ook auteur en bezieler van Geestig Vlissegem. Hij schreef onder meer een biografie over zangeres Marva, die ook afkomstig is uit De Haan. Nu deelt hij maar wat graag zijn favoriete plekjes uit zijn gemeente. “Vlissegem Kermis staat ieder jaar met stip aangeduid in de agenda!”